Австралийский регулятор призывал к строгому контролю за Facebook и Google

Австралийская комиссия по защите потребителей и конкуренции (ACCC) призвала принять меры по ограничению влияния Facebook и Google в новостной и рекламной сферах.
Антимонопольный регулятор также предупредил, что для предотвращения злоупотреблениями может потребоваться создание специального надзорного органа, сообщает Dow Jones.
ACCC представила свой отчет по итогам длившегося год исследования рынка цифровых медиа. В нем она предлагает также внести изменения в закон о слияниях для того, чтобы защитить небольшие технологические фирмы.
Кроме того, в документе отмечается, что крупные компании должны предлагать своим клиентам больше возможностей для поиска и просмотра. Шаги в этом направлении могут иметь последствия, например, для Apple, на устройствах которой по умолчанию устанавливается браузер Safari.
Глава ACCC Род Симс также сообщил, что в настоящее время ведомство проводит пять расследований. Какие компании фигурируют в них, он не уточнил, сообщает Deutsche Welle.
Поручение ACCC опубликовать заявление по данному вопросу дало правительство Австралии. Причиной для такого шага стало растущее беспокойство о будущем журналистики и качестве новостей в свете сокращения рабочих мест в ряде редакций и снижение прибыльности во всей отрасли.
Президент Алиев принял главу FIDE
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
ВБ поддержит развитие аудита в Азербайджане
ИВ Баку направит около 2,5 млн манатов на ремонт жилищного госфонда
Казахстан рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном в разы – министр нацэкономики
Минтруда Азербайджана с июня 2019 года внедрит подсистему для учета детей, лишенных родительской опеки
Посольство Чехии в Азербайджане уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 2 января
Правительство Японии выделило около $50 тыс. на строительство сельского медпункта в Гейчайском районе
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Компания Bakcell награждена за «Лучшее представление стенда» на Bakutel 2018
Банк Республика перед Новым годом снизил ставки по кредитам до 18%
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»