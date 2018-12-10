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Дальнее зарубежье 10.12.2018 16:56

Австралийский регулятор призывал к строгому контролю за Facebook и Google

Австралийская комиссия по защите потребителей и конкуренции (ACCC) призвала принять меры по ограничению влияния Facebook и Google в новостной и рекламной сферах.

Антимонопольный регулятор также предупредил, что для предотвращения злоупотреблениями может потребоваться создание специального надзорного органа, сообщает Dow Jones.

ACCC представила свой отчет по итогам длившегося год исследования рынка цифровых медиа. В нем она предлагает также внести изменения в закон о слияниях для того, чтобы защитить небольшие технологические фирмы.

Кроме того, в документе отмечается, что крупные компании должны предлагать своим клиентам больше возможностей для поиска и просмотра. Шаги в этом направлении могут иметь последствия, например, для Apple, на устройствах которой по умолчанию устанавливается браузер Safari.

Глава ACCC Род Симс также сообщил, что в настоящее время ведомство проводит пять расследований. Какие компании фигурируют в них, он не уточнил, сообщает Deutsche Welle.

Поручение ACCC опубликовать заявление по данному вопросу дало правительство Австралии. Причиной для такого шага стало растущее беспокойство о будущем журналистики и качестве новостей в свете сокращения рабочих мест в ряде редакций и снижение прибыльности во всей отрасли.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, FACEBOOK, GOOGLE, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]