Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили о соблюдении прав человека на выборах в парламент Армении

Во время внеочередных выборов в Армении были соблюдены основополагающие права человека, заявила глава наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек.
"Основополагающие права человека были соблюдены на этих выборах. Доверие избирателей было очень высоким. До сих пор в Армении не было таких выборов", - сказал У.Гацек на пресс-конференции в понедельник.
По ее словам, были также недостатки, которые касаются законодательного поля, "и мы сделали соответствующие предложения".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»