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Регион 10.12.2018 15:24

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили о соблюдении прав человека на выборах в парламент Армении

Во время внеочередных выборов в Армении были соблюдены основополагающие права человека, заявила глава наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек.

"Основополагающие права человека были соблюдены на этих выборах. Доверие избирателей было очень высоким. До сих пор в Армении не было таких выборов", - сказал У.Гацек на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, были также недостатки, которые касаются законодательного поля, "и мы сделали соответствующие предложения".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, БДИПЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]