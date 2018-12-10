Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ заявили о соблюдении прав человека на выборах в парламент Армении

Во время внеочередных выборов в Армении были соблюдены основополагающие права человека, заявила глава наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек.

"Основополагающие права человека были соблюдены на этих выборах. Доверие избирателей было очень высоким. До сих пор в Армении не было таких выборов", - сказал У.Гацек на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, были также недостатки, которые касаются законодательного поля, "и мы сделали соответствующие предложения".