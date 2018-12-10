Отстраненный президент Молдавии отказался идти на уступки парламенту

Временно отстраненный от должности президент Молдавии Игорь Додон пообещал бороться до конца, чтобы после парламентских выборов были отменены все законы, которым даст ход спикер парламента в качестве исполняющего обязанности президента.
"Я не пойду на уступки (парламентскому большинству - ИФ) ни по одному из этих законов. Я буду идти до конца. Уверен, что народ меня в этом поддержит. А после парламентских выборов - 24 февраля 2019 года эти законы будут отменены", - написал И.Додон в понедельник на своей странице в социальных сетях.
Как сообщалось, в понедельник Конституционный суд Молдавии временно отстранил И.Додона от должности президента по запросу группы депутатов от Демократической партии. Авторы запроса объяснили свое требование тем, что И.Додон не выполнил свои конституционные обязанности. Он повторно отказался промульгировать пять законов, который парламент принял повторно. Президент имеет право отклонить законы один раз, но обязан их промульгировать, если парламент повторно проголосовал за их принятие.
Речь идет о промульгации нового Кодекса об аудиовизуальных услугах, законе о предоставлении территории бывшего Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США. Президент также отказался промульгировать некоторые поправки, принятые парламентом к Кодексу о труде и к закону о войсках карабинеров. Согласно последней поправке войска карабинеров переводятся из подчинения МВД в прямое подчинение правительства. Кроме того, И.Додон отказался подписать указ, согласно которому 9 мая объявляется официальным праздником - Днем Европы, наряду с Днем победы.
Процедуру временного отстранения президента от должности Конституционный суд Молдавии впервые ввел в октябре 2017 года, после того, как президент повторно отклонил предложенную премьер-министром кандидатуру на пост министра обороны. Принимая решение, КС разъяснил, что прибегать к такой процедуре можно только в экстренных случаях, это не должно стать практикой преодоления вето президента в условиях противостояния между парламентом и президентом.
Решение о временном отстранении принимается уже в пятый раз за последний год. Отстранение действует только на время подписания указа о промульгации председателем парламента, который будет исполнять обязанности президента.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»