Армению в ближайшие месяцы ждет очередной политический переворот – российский эксперт

Очередной политический переворот ожидается в Армении уже в ближайшие месяцы, что связано со снижением популярности Николы Пашиняна, заявил «Интерфакс-Азербайджан» главный редактор периодического издания «Аналитика юга России», политолог Евгений Михайлов.
«С учетом прошедших выборов (парламентских) можно однозначно сделать вывод о том, что в ближайшие месяцы Армению ждет очередной политический переворот, так как низкая явка населения на выборные участки показала снижение доверия народа к политике Никола Пашиняна», - подчеркнул эксперт, комментируя итоги прошедших накануне в Армении внеочередных парламентских выборов.
По мнению Е.Михайлова, не последнюю роль в этом могут сыграть и оставшиеся за бортом Национального собрания Республиканская партия, возглавляемая экс-президентом Сержем Саргсяном, и партия армянских националистов «Дашнакцутюн».
«Более того, партии, которые не прошли в парламент, и прежде всего, дашнаки, могут устроить гражданскую войну», - отметил политолог.
Политолог считает, что Н.Пашинян продолжает нагнетать конфронтацию с Кремлем. «Абсолютно неконструктивное решение об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна - это очередной плевок в сторону России, которая уже высказывалась по поводу преследования бывших политических лидеров республики. На мой взгляд, если такие же выпады начнутся и в отношении Сержа Саргсяна, то, соответственно, России станет очевидным тот факт, что Ереван уже пошел на конфронтацию открыто, не пытаясь договариваться», - сказал Е.Михайлов.
По его словам, проводимая Н.Пашиняном политика может стоить Армении государственности.
«Все это в принципе плачевно, и прежде всего для армянского народа, который, живя в нищете и безволии, поверил новым лидерам, которые, как мы уже наблюдаем, ведут Армению к еще большему краху экономики и политической неспособности отстаивать государственность. То есть, если ничего не изменится, то в обозримом будущем такой страны, как Армении, на карте мира не станет», - подчеркнул эксперт.
Он считает, что помощь Еревану может последовать со стороны России, которой, однако, вряд ли придется договориться с нынешним армянским руководством. «Москва, которая столетиями сохраняла государственность этой территории, может предпринять определенные шаги для стабилизации ситуации, но, скорее всего, уже не с этим руководством республики, которое, обещая и нашим, и вашим, завело страну в тупик», - сказал Е.Михайлов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»