Казахстан рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном в разы – министр нацэкономики

Казахстан рассчитывает увеличить экспортные поставки в Азербайджан, заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

«Проведенный анализ двусторонней торговли показывает значительные перспективы по экспортным поставкам в Азербайджан следующей продукции: нефть и нефтепродукты, продукцию металлургии и нефтехимии, пшеницу и аккумуляторы. Основными потенциальными товарами для наращивания экспорта из Казахстана в Азербайджан являются такие продукты, как аккумуляторы, семена масличных культур, рис, ячмень, сульфат бария»,- заявил Т.Сулейменов в интервью журналу «Caspian Energy».

Он отметил, что обе страны должны продолжить работу по углублению и стимулированию взаимовыгодных поставок товаров и услуг, расширению номенклатуры поставляемых товаров и реализации новых совместных проектов.

Министр сообщил, что товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам 9 месяцев 2018 года составил $202,5 млн. что в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года ($93,4 млн.).

«Экспорт из Казахстана в Азербайджан за январь-сентябрь 2018 года вырос в 2,3 раза и составил $166,2 млн. Импорт в Казахстан из Азербайджана за январь-сентябрь 2018 года вырос на 73,8% и составил $36,3 млн», - отметил Т.Сулейманов.

По словам министра, в импорте из Азербайджана доля продукции АПК составляет 6,3%. При этом, по итогам 9 месяцев 2018 года увеличилось количество импортируемых сельскохозяйственных товаров с 47 до 57 наименований.

«Данное обстоятельство говорит о существующем значительном потенциале для развития взаимной торговли. У нас есть все резервы и предпосылки увеличить товарооборот в разы»,- сказал министр.

Т.Сулейменов отметил, что для расширения торговых отношений Казахстан хотел бы видеть Азербайджан участником Договора о зоне свободной торговли СНГ от 2011 года. «Необходимо отметить, что Казахстан и Азербайджан являются государствами-участниками СНГ. При этом в настоящее время Азербайджан не является участником Договора о зоне свободной торговли СНГ от 2011 года. Так, в целях дальнейшего раскрытия торгового потенциала наших стран, хотелось бы видеть в ряде активных участников вышеуказанного договора – Азербайджан», - сказал министр.

Б.Рустамбеков