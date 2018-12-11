Беспрецедентный новогодний подарок от Bakcell: до 20 Гб бесплатного интернета

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приготовила приятный сюрприз для своих абонентов в преддверии Нового Года. Так, по условиям специальной новогодней кампании, каждый абонент Bakcell кто приобретет пакет интернета размером в 1 Гб и выше, получит столько же интернет трафика для использования в сети 4G совершенно БЕСПЛАТНО.

Благодаря новой кампании, которая пройдет с 5 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г. абоненты смогут получить до 20 Гб бесплатного интернета 4G. Кампания охватывает широкий спектр самых выгодных интернет-пакетов Bakcell объемом от 1 Гб до 20 Гб.

Все что нужно сделать, чтобы принять участие в кампании и получить новогодний подарок от Bakcell, это приобрести один из соответствующих пакетов интернета (1 Гб, 1.5 Гб, 3 Гб, 5 Гб, 10 Гб, 20 Гб), после чего бесплатный интернет 4G будет сразу же загружен на баланс номера.

Нужно также отметить, что в ходе кампании, абоненты Bakcell смогут обменять свои старые СИМ-карты на новые СИМ-карты поддерживающие 4G совершенно БЕСПЛАТНО, посетив один из Центров Клиентского Обслуживания или ближайший дилерский магазин Bakcell.

Бесплатный интернет может быть использован только в сети 4G компании Bakcell в течение 30 дней. За этот период, абоненты смогут познакомиться со всеми преимуществами самой скоростной и мощнейшей сети 4G/LTE в стране. Современная сеть 4G компании Bakcell позволяет абонентам в полной мере использовать лучшие и самые интересные функции своих смартфонов. Благодаря этой инновационной технологии, пользователи Bakcell могут просматривать и загружать видео-контент высокой четкости и даже формата 4K, получают возможность мгновенного доступа к потоковым видео в формате HD, прямым трансляциям спортивных и концертных мероприятий, а также к сложным мобильным приложениям последнего поколения.

Сеть 4G Bakcell охватывает центральные части более 40 регионов Азербайджана посредством почти 1700 базовых станций.

Отметим, что в 2018 году всемирно-известная компания Ookla назвала сеть Bakcell «Самой скоростной сетью в Азербайджане». По данным Ookla, компания Bakcell предоставляет самую высокую среднюю скорость скачивания и самое низкое среднее значение задержки на рынке.