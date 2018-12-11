В Бразилии мужчина расстрелял прихожан собора и покончил с собой

По меньшей мере четыре человека погибли и еще столько же получили ранения после нападения неизвестного мужчины на собор в бразильском городе Кампинас в штате Сан-Паулу, сообщает во вторник бразильская телерадиосеть "Глобу".

По данным экстренных служб, вооруженный пистолетом и револьвером мужчина ворвался в собор во время мессы. Он открыл стрельбу по прихожанам, затем покончил с собой. Полиции не известны его мотивы, отмечает "Глобу".