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Дальнее зарубежье 11.12.2018 20:55

В Бразилии мужчина расстрелял прихожан собора и покончил с собой

По меньшей мере четыре человека погибли и еще столько же получили ранения после нападения неизвестного мужчины на собор в бразильском городе Кампинас в штате Сан-Паулу, сообщает во вторник бразильская телерадиосеть "Глобу".

По данным экстренных служб, вооруженный пистолетом и револьвером мужчина ворвался в собор во время мессы. Он открыл стрельбу по прихожанам, затем покончил с собой.

Полиции не известны его мотивы, отмечает "Глобу".

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, СОБОР, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]