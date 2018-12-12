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ТЭК 12.12.2018 12:31

Прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса в январе-сентябре увеличилась на 4%

Объемы транспортировки нефти по нефтепроводу Баку-Супса в январе-сентябре 2018 года составили 2 млн 798,6 тыс. тонн, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на нефтяном рынке.

«Объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Супса в январе-сентябре 2018 года составил 2 млн 798,6 тыс. тонн нефти против показателя января–сентября 2017 года на уровне 2 млн 690,7 тыс. тонн. Таким образом, рост транспортировки по сравнению с январем-сентябрем 2017 года составил 4%», - отметил источник.

В 2017 году по нефтепроводу Баку-Супса было транспортировано 3 млн 791,2 тыс. тонн нефти.

Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СУПСА, НЕФТЬ, ПРОКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]