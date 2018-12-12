Госкомстат Азербайджана направит 10 млн манатов на ремонт административного здания

Госкомитет по статистике Азербайджана направит около 10 млн манатов на капремонт и реконструкцию административного здания.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, Госкомстат подписал контракт с ООО «Kaizen» на проведение данных работ.

Сумма контракта составляет 9 млн 997,008 тыс. манатов

Б.Рустамбеков