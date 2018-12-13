Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9254 RUR   0.0256 GBR   2.1261 TRY   0.317

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 15 Дек 16 Дек

Дальнее зарубежье 13.12.2018 09:06

Скоростной поезд врезался в путепровод в Анкаре, много раненых

В Анкаре в четверг скоростной поезд врезался в путепровод, в результате аварии имеются многочисленные раненые, сообщил турецкое информагентство "Анадолу".

После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, отмечается в сообщении.

К месту аварии следует большое количество карет скорой помощи, пожарные машины.

Данных о числе пострадавших пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СТОЛИЦА, ПОЕЗД, АВАРИЯ


Похожие новости


Эрдоган предостерегает Вашингтон от признания Иерусалима столицей Израиля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]