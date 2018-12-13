Скоростной поезд врезался в путепровод в Анкаре, много раненых

В Анкаре в четверг скоростной поезд врезался в путепровод, в результате аварии имеются многочисленные раненые, сообщил турецкое информагентство "Анадолу".
После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, отмечается в сообщении.
К месту аварии следует большое количество карет скорой помощи, пожарные машины.
Данных о числе пострадавших пока не поступало.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»