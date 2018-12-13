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Регион 13.12.2018 15:45

Трех железнодорожных чиновников задержали в Турции после катастрофы скоростного поезда

Турецкие власти задержали трех сотрудников агентства по эксплуатации железных дорог после катастрофы скоростного поезда в Анкаре, унесшей жизни девяти человек, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Правоохранительные органы подозревают задержанных в халатном отношении к служебным обязанностям.

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести полное расследование катастрофы и наказать виновных в ней.

В Анкаре на железнодорожной станции Марсандиз в четверг столкнулись два поезда. Также после столкновения обрушился надземный пешеходный переход.

Ранее число погибших возросло с семи до девяти человек; среди жертв - три машиниста.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЕЗД, КАТАСТРОФА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]