Трех железнодорожных чиновников задержали в Турции после катастрофы скоростного поезда

Турецкие власти задержали трех сотрудников агентства по эксплуатации железных дорог после катастрофы скоростного поезда в Анкаре, унесшей жизни девяти человек, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Правоохранительные органы подозревают задержанных в халатном отношении к служебным обязанностям.

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести полное расследование катастрофы и наказать виновных в ней.

В Анкаре на железнодорожной станции Марсандиз в четверг столкнулись два поезда. Также после столкновения обрушился надземный пешеходный переход.

Ранее число погибших возросло с семи до девяти человек; среди жертв - три машиниста.