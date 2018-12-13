Трех железнодорожных чиновников задержали в Турции после катастрофы скоростного поезда

Турецкие власти задержали трех сотрудников агентства по эксплуатации железных дорог после катастрофы скоростного поезда в Анкаре, унесшей жизни девяти человек, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Правоохранительные органы подозревают задержанных в халатном отношении к служебным обязанностям.
В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести полное расследование катастрофы и наказать виновных в ней.
В Анкаре на железнодорожной станции Марсандиз в четверг столкнулись два поезда. Также после столкновения обрушился надземный пешеходный переход.
Ранее число погибших возросло с семи до девяти человек; среди жертв - три машиниста.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»