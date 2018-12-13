Киргизские депутаты одобрили в первом чтении проект закона об отмене неприкосновенности экс-президента

Депутаты парламента Киргизии на заседании в четверг в первом чтении поддержали инициативу об исключении из закона о гарантиях деятельности президента норму о неприкосновенности бывшего главы государства, сообщил корреспондент "Интерфакса".

За поправки в закон проголосовали 100 депутатов, против - два. Всего в парламенте Киргизии 120 депутатов.

Инициаторами законопроекта выступили депутат из оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев и депутат из проправительственной фракции "Республика - Ата-Журт" Курманкул Зулушев.

Летом законопроект был вынесен на общественное обсуждение, в конце ноября был внесен в парламент.

"С момента принятия Конституции Киргизии в 1993 году, в которой не было понятий неприкосновенности экс-президента, в основной закон были внесены девять изменений, Конституция менялась неоднократно", - сказал на заседании И.Масалиев.

"Здесь нет политики, мы лишь приводим в соответствие нормы Конституции. Это не наша прихоть, это требование общественности. Конституционная палата приняла решение, теперь у Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов свободны руки", - подчеркнул он.

В опубликованной ранее на сайте парламента справке-обосновании к законопроекту говорится, что в доработанном после общественного обсуждения проекте закона "исключается как несоответствующее Конституции" положение о неприкосновенности бывшего президента страны.

Парламентарии также предлагают признать утратившей силу статью закона о неприкосновенности чести и достоинства экс-президента.

Законодательная инициатива об ограничении неприкосновенности экс-президента принадлежит И.Масалиеву. Она была озвучена в мае во время обсуждения в парламенте итогов работы временной депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ.

В ходе обсуждения парламентарии заявили, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, сложивший полномочия в ноябре 2017 года, несет ответственность за заключение в 2013 году невыгодного для Киргизии многомиллионного соглашения на модернизацию ТЭЦ с китайской компанией TBEA на кредитные средства "ЭксимБанка" Китая.

Депутаты отмечали, что действующее законодательство не позволяет дать юридическую оценку действиям бывшего главы государства, обладающего полным иммунитетом от любого преследования. Законодательство также не позволяет привлечь экс-президента к уголовной ответственности.

В октябре Конституционная палата Киргизии признала противоречащей Конституции норму о неприкосновенности экс-главы государства и рекомендовала правительству разработать соответствующий закон.

В Киргизии только два бывших президента: Роза Отунбаева и А.Атамбаев обладают статусом экс-президентов. Два других бывших руководителя страны - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были лишены этого статуса, так как покинули свои посты под давлением оппозиции в результате событий марта 2005 года и апреля 2010 года, названных в Киргизии народными революциями.

Несмотря на это, эксперты в Киргизии заявляют, что инициативы о лишении неприкосновенности бывших президентов, в первую очередь, направлены против А.Атамбаева, который в марте, после избрания лидером Социал-демократической партии, вступил в противостояние со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым.

В сентябре оппозиционная парламентская фракция "Ата-Мекен" предложила проверить деятельность А.Атамбаева на посту президента. Депутаты хотят добиться раскрытия информации о ряде его решений, касающихся, в том числе заключения соглашений по крупным инвестиционным проектам, а также кадровых назначений.