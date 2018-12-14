Госдеп США выступает за расширение отношений с Казахстаном

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Казахстан с 27-летием независимости страны и заявил о готовности расширять взаимодействие Вашингтона с Астаной.
"Мы с нетерпением ожидаем продолжения расширения наших динамичных отношений с Казахстаном по-новому на благо как казахского, так и американского народа", - заявил М.Помпео в сообщении, распространенном госдепом США.
От имени американского народа он также поздравил Казахстан с празднованием 16 декабря 27-летия независимости страны.
"Мы поздравляем Казахстан с предстоящим успешным завершением двухлетнего срока его полномочий в качестве председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ротации и высоко оцениваем лидерство Казахстана на мировой арене в вопросах региональной безопасности и развития, особенно в отношении Афганистана", - говорится в заявлении госсекретаря США.
Кроме того, М.Помпео выразил признательность правительству Казахстана за развертывание его первых миротворческих сил для оказания помощи миссии ООН по поддержанию мира в Ливане.
"Казахстан взял на себя ключевую роль на мировой арене в качестве партнера в обеспечении мира и стабильности, а также в содействии экономическому развитию и взаимодействию в Центральной Азии и за ее пределами", - следует из сообщения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»