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Дальнее зарубежье 14.12.2018 11:01

Госдеп США выступает за расширение отношений с Казахстаном

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Казахстан с 27-летием независимости страны и заявил о готовности расширять взаимодействие Вашингтона с Астаной.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения расширения наших динамичных отношений с Казахстаном по-новому на благо как казахского, так и американского народа", - заявил М.Помпео в сообщении, распространенном госдепом США.

От имени американского народа он также поздравил Казахстан с празднованием 16 декабря 27-летия независимости страны.

"Мы поздравляем Казахстан с предстоящим успешным завершением двухлетнего срока его полномочий в качестве председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ротации и высоко оцениваем лидерство Казахстана на мировой арене в вопросах региональной безопасности и развития, особенно в отношении Афганистана", - говорится в заявлении госсекретаря США.

Кроме того, М.Помпео выразил признательность правительству Казахстана за развертывание его первых миротворческих сил для оказания помощи миссии ООН по поддержанию мира в Ливане.

"Казахстан взял на себя ключевую роль на мировой арене в качестве партнера в обеспечении мира и стабильности, а также в содействии экономическому развитию и взаимодействию в Центральной Азии и за ее пределами", - следует из сообщения.

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Тэги: США, КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]