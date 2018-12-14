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Внешняя политика 14.12.2018 10:13

Давление на Азербайджан в вопросе вступления в ВТО недопустимо - МИД

Азербайджан на следующей неделе в Женеве проведет очередной раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

"Переговоры продолжаются, работа этом направлении ведется. На следующей неделе состоится встреча в Женеве", - сказал М.Мамедгулиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом замминистра отметил наличие определенного давления на Азербайджан в вопросе вступления в ВТО. «На Азербайджан имеется некоторое давление, это недопустимо. Должны быть учтены интересы Азербайджана, а не указания - сделайте это, сделайте то. Это неправильно», - добавил он.

Замминистра при этом не стал уточнять от кого исходит давление.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году.

Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВТО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]