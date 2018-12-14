Давление на Азербайджан в вопросе вступления в ВТО недопустимо - МИД

Азербайджан на следующей неделе в Женеве проведет очередной раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

"Переговоры продолжаются, работа этом направлении ведется. На следующей неделе состоится встреча в Женеве", - сказал М.Мамедгулиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом замминистра отметил наличие определенного давления на Азербайджан в вопросе вступления в ВТО. «На Азербайджан имеется некоторое давление, это недопустимо. Должны быть учтены интересы Азербайджана, а не указания - сделайте это, сделайте то. Это неправильно», - добавил он.

Замминистра при этом не стал уточнять от кого исходит давление.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году.

Азербайджан в 2007 году подписал двусторонний протокол с Турцией о завершении переговоров о вступлении в ВТО, в мае 2008 года - с Оманом и ОАЭ, в мае 2010 года – с Грузией, в 2012 году – с Киргизией.

Ф.Исазаде