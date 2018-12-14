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Дальнее зарубежье 14.12.2018 15:16

Аргументы Лондона не убедили, надо готовить "жесткий" Brexit, считает премьер Бельгии

Главы государств и правительств стран ЕС подтвердили 13 декабря свою волю к тому, чтобы соглашение о Brexit было скорее утверждено британским и Европейским парламентами и можно было бы запустить переговоры о будущих отношениях, заявил журналистам премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Но, если быть очень объективным, сигналы, которые мы вчера услышали, не были достаточно убедительными в том, что касается способности Великобритании соблюсти достигнутые договоренности", - сказал Ш.Мишель по прибытии на заседание второго дня Европейского совета в Брюсселе в пятницу.

Накануне европейские лидеры встречались с главой правительства Великобритании Терезой Мэй и приняли решение о том, что будут придерживаться заключенного соглашения по Brexit и исключают повторные переговоры.

"Следовательно, мы предусмотрим подготовку любых гипотез, и гипотезу Brexit без соглашения также", - объяснил бельгийский премьер.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]