Главы государств и правительств стран ЕС подтвердили 13 декабря свою волю к тому, чтобы соглашение о Brexit было скорее утверждено британским и Европейским парламентами и можно было бы запустить переговоры о будущих отношениях, заявил журналистам премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
"Но, если быть очень объективным, сигналы, которые мы вчера услышали, не были достаточно убедительными в том, что касается способности Великобритании соблюсти достигнутые договоренности", - сказал Ш.Мишель по прибытии на заседание второго дня Европейского совета в Брюсселе в пятницу.
Накануне европейские лидеры встречались с главой правительства Великобритании Терезой Мэй и приняли решение о том, что будут придерживаться заключенного соглашения по Brexit и исключают повторные переговоры.
"Следовательно, мы предусмотрим подготовку любых гипотез, и гипотезу Brexit без соглашения также", - объяснил бельгийский премьер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»