ПИИ в экономику Азербайджана в январе-сентябре сократились на 35,5% - ЦБ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составили $2,9 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
В январе-сентябре 2017 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $4,5 млрд. Таким образом, в январе-сентябре 2018 года ПИИ сократились на 35,5%.
По данным платежного баланса за январь-сентябрь 2018 года, 81% прямых иностранных инвестиций за отчетный период пришелся в нефтегазовый сектор.
В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за январь-сентябрь составил $551,7 млн (спад на 24,3%), удельный вес – 19%.
Согласно данным ЦБА, в январе-сентябре 2018 года азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $1 млрд 562,1 млн (спад на 3%), в том числе в нефтегазовый сектор - $727,9 млн (спад на 37,2%), в прочие сектора - $834,2 млн (рост на 84,6%).
С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.
В целом, чистые финансовые активы по итогам трех кварталов 2018 года составили $3 млрд 344,8 млн (спад на 24,9%), обязательства - $881,2 млн (спад в 5,4 раза).
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили $5,7 млрд и сократились на 21,9%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»