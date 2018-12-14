Саммит ЕС призвал срочно создать механизм реагирования на дезинформацию

Распространение преднамеренной, широкомасштабной и систематической дезинформации, в том числе в рамках гибридной войны, является острым и стратегическим вызовом для демократических систем ЕС, считают главы государств и правительств Евросоюза.
"Это требует срочного реагирования, которое необходимо поддерживать в течение долгого времени при полном соблюдении основных прав", - говорится принятом в пятницу Европейским Советом заключительном документе.
Евросовет подчеркнул "необходимость решительного ответа (на дезинформацию - ИФ), который учитывает внутренние и внешние аспекты и который является всеобъемлющим, скоординированным и хорошо обеспеченным на основе оценки угроз".
Саммит ЕС призвал "к скорейшему и скоординированному осуществлению Совместного плана действий по борьбе против дезинформации, представленного (Европейской) комиссией и высоким представителем (ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини), в целях укрепления потенциала ЕС, усиления скоординированных и совместных мер реагирования союза и государств-членов, мобилизации частного сектора и повышения устойчивости общества к дезинформации".
Главы государств и правительств призвали также предпринять "быстрые и решительные действия как на европейском, так и на национальном уровнях по обеспечению свободных и справедливых европейских и национальных выборов".
Европейский совет поручил Совету ЕС продолжить работу по этому вопросу и доложить на саммите Евросоюза в марте 2019 года.
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