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Дальнее зарубежье 14.12.2018 19:11

Саммит ЕС призвал срочно создать механизм реагирования на дезинформацию

Распространение преднамеренной, широкомасштабной и систематической дезинформации, в том числе в рамках гибридной войны, является острым и стратегическим вызовом для демократических систем ЕС, считают главы государств и правительств Евросоюза.

"Это требует срочного реагирования, которое необходимо поддерживать в течение долгого времени при полном соблюдении основных прав", - говорится принятом в пятницу Европейским Советом заключительном документе.

Евросовет подчеркнул "необходимость решительного ответа (на дезинформацию - ИФ), который учитывает внутренние и внешние аспекты и который является всеобъемлющим, скоординированным и хорошо обеспеченным на основе оценки угроз".

Саммит ЕС призвал "к скорейшему и скоординированному осуществлению Совместного плана действий по борьбе против дезинформации, представленного (Европейской) комиссией и высоким представителем (ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини), в целях укрепления потенциала ЕС, усиления скоординированных и совместных мер реагирования союза и государств-членов, мобилизации частного сектора и повышения устойчивости общества к дезинформации".

Главы государств и правительств призвали также предпринять "быстрые и решительные действия как на европейском, так и на национальном уровнях по обеспечению свободных и справедливых европейских и национальных выборов".

Европейский совет поручил Совету ЕС продолжить работу по этому вопросу и доложить на саммите Евросоюза в марте 2019 года.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, РЕАГИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]