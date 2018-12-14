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Дальнее зарубежье 14.12.2018 19:25

ЕС нужно усилить контроль над внешними границами из-за миграции - документ по итогам Евросовета

Европейский совет выступает за усиление контроля над внешними границами ЕС, а также за дальнейшую разработку общеевропейской системы предоставления убежища, говорится в документе по итогам заседания Евросовета.

"Евросовет рассмотрел принятие более обширного подхода к вопросу миграции, который включает в себя более эффективный контроль над внешними границами ЕС, усиление совместных действий как за пределами, так и внутри ЕС, в соответствии с заключениями от июня и октября 2018 года", - говорится в документе.

При этом в Евросовете отметили уменьшение числа незаконных пересечений границ стран ЕС: это число достигло уровня, наблюдавшегося до начала миграционного кризиса.

"Наступает общая тенденция к снижению (количества случаев незаконного пересечения границ - ИФ). Это стало результатом миграционной политики ЕС и его членов, которая главным образом основана на контроле над внешними границами, борьбе с контрабандистами и на взаимодействии с транзитными странами и странами, откуда приезжают беженцы", - подчеркивается в документе.

Помимо этого, в Европейском совете приветствуют договоренности, достигнутые 6 декабря в отношении Европейской пограничной и береговой охраны.

"Евросовет также призывает к дальнейшим шагам для завершения переговоров по директиве о возвращении мигрантов, по формированию агентства, которое будет заниматься вопросами предоставления убежища, и по общей европейской системе предоставления убежища", - говорится в документе.

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Тэги: ЕС, ИММИГРАЦИЯ, ГРАНИЦЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]