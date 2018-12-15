В Москве на некоторых улицах повышается стоимость парковки

Тарифы на часть парковок в центре Москвы повысятся с 15 декабря.

"Для 5% парковочных мест Москвы изменятся тарифы на парковку. Изменения вступят в силу с 15 декабря 2018 года. Между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится. Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. При этом стоимость меняется только днём с 8:00 до 21:00, ночью тариф остаётся прежним", - сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По словам собеседника агентства, минимальная стоимость парковки в центре города составит 80 рублей в час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами.

"Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час", - сказали в департаменте.

В пресс-службе также сообщили, что лишь на 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф - 380 рублей.

"Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. При этом в дни государственных праздников даже на этих улицах автомобили можно будет по-прежнему оставить бесплатно", - отметили в департаменте.

Резидентная плата за круглосуточное паркование, которая составляет 3 тыс. рублей в год, не изменится после 15 декабря.

Власти просят водителей внимательнее смотреть на знаки и таблички, которые будут обновлены до 15 декабря и будут внесены соответствующие изменения в приложение по оплате парковок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, платная парковка в Москве - не источник дохода бюджета города, а мера регулирования транспортных потоков.

"Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города", - сказал С.Собянин на встрече с компаниями - членами Ассоциации европейского бизнеса.

Мэр пояснил, что определенная часть парковок в центре Москвы должна быть постоянно свободна.

"Когда количество парковочных мест заполняется более чем на 80%, во всем мире есть один рецепт - увеличение цены парковочного места", - добавил С.Собянин.

Ранее стоимость парковки внутри Бульварного кольца в зоне действия обычного круглосуточного тарифа составляла 80 рублей в час; в зоне действия дифференцированного тарифа с 20:00 до 08:00 - 80 рублей в час, с 08:00 до 20:00 - 50 рублей за первые 30 минут и 150 рублей в час, начиная с 31-й минуты.

Стоимость парковки в пределах Садового кольца в зоне действия обычного круглосуточного тарифа составляла 60 рублей в час; в зоне действия дифференцированного тарифа с 20:00 до 08:00 - 60 рублей в час, с 08:00 до 20:00 - 60 рублей за первый час и 100 рублей в час, начиная с 61-й минуты.