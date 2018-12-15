Президент Туркменистана уволил вице-премьера по промышленности и отраслевого министра за недостатки в работе

За серьезные недостатки, допущенные в работе, указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова вице-премьер по вопросам промышленности Керим Дурдымырадов освобожден от должности.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, это решение глава государства принял на заседании правительства в минувшую пятницу.

Временное исполнение обязанностей вице-премьера по вопросам промышленности президент возложил на вице-премьера Мамметхана Чакыева.

В ходе заседания правительства Г.Бердымухамедов, обратившись к К.Дурдымырадову, подчеркнул, что он уже около года занимает должность вице-премьера, но в результате ненадлежащего контроля, а также безответственного отношения к работе, кардинально ухудшилась деятельность курируемых министерств и отраслевых ведомств.

Отметив неразрешенность финансовых вопросов Гарлыкского горнорудного комплекса по производству и обогащению калийных удобрений, а также министерств и ведомств, президент подчеркнул, что среди руководителей курируемых отраслей выявлены случаи хищения государственного имущества, взяточничества и приписок. В результате на днях министр текстильной промышленности был освобожден от занимаемой должности за получение взятки.

В этой связи президент Туркменистана объявил о своем решении освободить К.Дурдымырадова от занимаемой должности за допущенные в работе серьезные недостатки и подписал соответствующий указ.

Г.Бердымухамедов также подписал указ, освободив Хошгелди Мергенова от должности министра промышленности за серьезные недостатки, допущенные в работе.

Временное исполнение обязанностей министра промышленности возложено на заместителя министра промышленности Тахырберди Дурханова.

Гарлыкский комбинат по выпуску калийных удобрений, построенный Белоруссией, был введен в строй 31 марта 2017 года при участии Г.Бердымухамедова и белорусского президента Александра Лукашенко после неоднократного переноса даты пуска. Контракт на строительство стоимостью более $1 млрд был подписан в 2010 году госконцерном "Туркменхимия" с ОАО "Белгорхимпром".

Запасы сырых калийных солей Гарлыкского месторождения, расположенного на западе страны, составляют более 2 млрд тонн. Планировалось, что в перспективе ГОК наладит экспортные поставки удобрений.

В начале ноября туркменские СМИ сообщили, что Ашхабад может подать иск в международный арбитражный суд из-за низких объемов производства на Гарлыкском ГОКе.

Причина заключается в том, что запущенный в 2017 году комбинат до сих пор не вышел на проектную мощность 1,4 млн тонн в год. По данным Госкомстата Туркменистана, в январе-сентябре 2018 года в стране было произведено всего 24,2 тыс. тонн калийных удобрений при годовом задании в 720 тыс. тонн.

На селекторном совещании 5 ноября Г.Бердымухамедов раскритиковал руководство госконцерна "Туркменхимия" и поручил К.Дурдымырадову выяснить причины отставания производства от плана.

"Президент поручил вице-премьеру тщательно проанализировать имеющиеся недостатки, подготовить и подать в международный арбитраж соответствующие документы, чтобы решить все вопросы, связанные с работой комплекса", - говорилось в сообщении государственного информационного агентства Туркменистана.

"Если будет выявлена вина подрядчика, то Туркменистан будет вынужден подать иск в международный арбитраж", - говорилось в сообщении агентства "Ориент".

В свою очередь 23 ноября А.Лукашенко выразил недовольство задержкой с расчетами за строительство ГОКа.

"Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса", - цитировало А.Лукашенко госагентство БелТА.