Генсек ООН обеспокоен планами Косово создать армию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с решением депутатов скупщины автономного сербского края Косово и Метохии о преобразовании Сил безопасности в армию.

"Генеральный секретарь ООН напоминает, что в соответствии с резолюцией ООН N1244 ответственность за обеспечение безопасности в Косово лежит юридически лишь на Силах для Косово (международных силах ООН, КФОР). Любое ограничение исполнения функций Сил для Косово идет вразрез с этой резолюцией", - говорится в коммюнике, распространенном представителем генсека ООН Фарханом Хаком.

"Генсек ООН призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от каких-либо действий, которые могли бы вызвать напряженность и регресс в диалоге о нормализации отношений между Белградом и Приштиной", - отмечается в сообщении.

Ранее сожаление в связи с инициативами косовских парламентариев выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я сожалею, что это решение было принято вопреки обеспокоенностям, выраженным НАТО. Хотя действительно Косово в принципе надлежит принимать решение о трансформации СБК, мы ясно указали, что был выбран плохой момент", - говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в Брюсселе пресс-службой Североатлантического альянса.

В документе отмечается, что НАТО поддерживает развитие СБК в рамках их нынешнего мандата.

"С изменением этого мандата Североатлантический совет будет отныне вынужден пересмотреть уровень своих обязательств в отношении СБК", - заявил Й.Столтенберг.

Обеспечивая действия Сил для Косово, НАТО остается приверженной созданию в Косово надежной и безопасной среды и стабильности на Западных Балканах в широком плане, отмечается в коммюнике генсека альянса.

Он указывает на то, что все стороны должны следить за тем, чтобы принятое Приштиной решение не усилило еще больше напряженность в регионе.

"Все ответственные политические игроки в регионе должны сконцентрировать свое внимание на прогрессе реформ и диалоге. Я снова призываю Приштину и Белград сохранять спокойствие и воздерживаться от любых заявлений или действий, способных повлечь эскалацию. НАТО продолжает поддерживать начатый под эгидой Европейского союза между Белградом и Приштиной диалог, который является единственным надежным политическим решением для региона", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Как сообщалось, депутаты, представляющие в скупщине сербского автономного края Косово и Метохии этнических албанцев, накануне одобрили три законопроекта - "О силах безопасности", "О службе в силах безопасности" и "О министерстве обороны", в соответствии с которыми фактически стала возможна трансформация этой оборонной структуры в армию.

Этими документами предусмотрено вдвое увеличить численность служащих и постепенно превратить силы безопасности в полноценную профессиональную армию численностью 5 тыс. человек.

Депутаты-сербы бойкотировали голосование, поскольку и Белград, и косовские сербы выступают против этих инициатив косовских властей. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что они противоречат резолюции ООН N1244, и отметил, что КФОР (Силы для Косово) должны такую армию распустить.