В ЕС встревожены планами Турции провести операцию на северо-востоке Сирии

Заявления о возможной турецкой военной операции на северо-востоке Сирии вызывают обеспокоенность, заявила в субботу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Турция является ключевым партнером Европейского союза и критически важным игроком в этом кризисе и в регионе. Мы разделяем цель положить конец насилию, победить терроризм и содействовать стабильности в Сирии и во всем регионе. Поэтому мы ожидаем, что турецкие власти будут воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут подорвать усилия коалиции против ИГИЛ или создать угрозу дополнительной нестабильности в Сирии", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
В заявлении отмечается, что по мере того, как борьба против ИГИЛ вступает в заключительную стадию, все стороны должны стремиться к цели обеспечения будущего поражения террористов, которое остается неотъемлемой частью любого долговременного решения сирийского кризиса.
В этом контексте ключевое значение имеет быстрое выполнение "дорожной карты" по стабилизации в сирийском городе Манбидж, согласованной между Турцией и США. Проблема безопасности Турции должна решаться без препятствий борьбе против ИГИЛ, считает Ф.Могерини.
"Европейский союз вновь повторяет, что любое надежное решение сирийского конфликта требует подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике 2012 года. Как один из гарантов Астанинского процесса Турция несет особую ответственность", - подчеркнула Ф.Могерини.
"Мы ожидаем, что все стороны будут всегда соблюдать свои международные обязательства по защите гражданских лиц и предоставлению гуманитарного доступа", - говорится в заявлении.
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