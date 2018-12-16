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Дальнее зарубежье 16.12.2018 09:00

В ЕС встревожены планами Турции провести операцию на северо-востоке Сирии

Заявления о возможной турецкой военной операции на северо-востоке Сирии вызывают обеспокоенность, заявила в субботу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Турция является ключевым партнером Европейского союза и критически важным игроком в этом кризисе и в регионе. Мы разделяем цель положить конец насилию, победить терроризм и содействовать стабильности в Сирии и во всем регионе. Поэтому мы ожидаем, что турецкие власти будут воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут подорвать усилия коалиции против ИГИЛ или создать угрозу дополнительной нестабильности в Сирии", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В заявлении отмечается, что по мере того, как борьба против ИГИЛ вступает в заключительную стадию, все стороны должны стремиться к цели обеспечения будущего поражения террористов, которое остается неотъемлемой частью любого долговременного решения сирийского кризиса.

В этом контексте ключевое значение имеет быстрое выполнение "дорожной карты" по стабилизации в сирийском городе Манбидж, согласованной между Турцией и США. Проблема безопасности Турции должна решаться без препятствий борьбе против ИГИЛ, считает Ф.Могерини.

"Европейский союз вновь повторяет, что любое надежное решение сирийского конфликта требует подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и Женевским коммюнике 2012 года. Как один из гарантов Астанинского процесса Турция несет особую ответственность", - подчеркнула Ф.Могерини.

"Мы ожидаем, что все стороны будут всегда соблюдать свои международные обязательства по защите гражданских лиц и предоставлению гуманитарного доступа", - говорится в заявлении.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]