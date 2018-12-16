Инаугурация президента Грузии Зурабишвили пройдет в Телави

Церемония инаугурации пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили пройдет в воскресенье в Телави (в главном винодельческом крае Грузии Кахетии).

Как сообщили журналистам в инаугурационной комиссии, церемония инаугурации начнется в 15:00 часов по тбилисскому времени (14:00 мск) и продлится 40 минут.

Церемония состоится во дворце грузинского царя Ираклия Второго, в частности, на территории крепости Батонис-цихе, построенной в XVII - XVIII веках. Крепость и расположенный в ней дворец служили резиденцией кахетинских царей с 1762 по 1782 год.

Как сообщалось, С.Зурабишвили нарушила традицию проведения церемонии инаугурации в Тбилиси. После победы на выборах она заявила, что церемония ее инаугурации пройдет в Телави, где она выборы проиграла. Это решение вызвало недоумение у многих грузинских оппозиционных политиков.

Что касается самой церемонии, то, по данным грузинских СМИ, согласно протоколу, С.Зурабишвили должны встретить председатель парламента, премьер-министр, католикос-патриарх всея Грузии, председатели Верховного и Конституционного судов и председатель Центральной избирательной комиссии. Во время церемонии президент должна будет положить правую руку на Конституцию и дать клятву, после чего должен будет прозвучать государственный гимн Грузии и будет произведено семь артиллерийских залпов.

В министерстве иностранных дел Грузии сообщили журналистам, что на церемонии будут присутствовать до 150 представителей 55 стран, включая гостей высокого ранга из более 20 стран и представителей 16 международных организаций.

По информации МИД, из лидеров государств на церемонии будет присутствовать президент Армении Армен Саркисян.

Как заявил в субботу журналистам посол Франции в Грузии Паскаль Менье, из Франции прибудет большая делегация, в составе которой будет экс-президент Николя Саркози.

Между тем, большинству гостей придется наблюдать за церемонией стоя, так как из-за большого количества участников организаторам пришлось принять решение отказаться от стульев.

Как заявил в субботу журналистам глава инаугурационной комиссии Каха Кахишвили, изначально планировалось, что в процессе инаугурации примут участие около 800 человек, однако количество участников превысит 1,8 тыс. человек.

"Локация не дает возможности разместить просторно такое количество человек. Все будут стоять, кроме католикос-патриарха Грузии Илии Второго, лиц с ограниченными возможностями и пожилых гостей. Мы не хотели, чтобы получилось так, что члены правительства сидят, а другие стоят", - объяснил К.Кахишвили.

После церемонии инаугурации в здании Телавского государственного театра состоится торжественный прием.