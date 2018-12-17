Рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре составил 1%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре 2018 года составил 1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за 11 месяцев 2018 года составил 72 млрд 432,1 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-ноябре 2018 года составил 1,3%, нефтяной сектор вырос на 0,3%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 13,1%.

ВВП на душу населения по итогам января-ноября 2018 года составил 7 тыс. 378,5 манатов.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 2%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

Официальный курс на 17 декабря 1,7 манат/$1

Н.Аббасова