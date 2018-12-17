Рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре составил 1%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе-ноябре 2018 года составил 1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, номинальный объем ВВП за 11 месяцев 2018 года составил 72 млрд 432,1 млн манатов.
Рост ненефтяного ВВП в январе-ноябре 2018 года составил 1,3%, нефтяной сектор вырос на 0,3%.
По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 13,1%.
ВВП на душу населения по итогам января-ноября 2018 года составил 7 тыс. 378,5 манатов.
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 2%.
В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»