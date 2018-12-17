РФ в ближайшие 2-3 года может поднять вопрос о снятия запрета на вылов стерляди в Каспийском бассейне

Росрыболовство в ближайшие два-три года может обсудить возможность снятия запрета на промышленный вылов стерляди. В целом запрет на вылов осетровых в Каспийском бассейне будет действовать ещё не менее десяти лет, считает замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"В ближайшие десять лет говорить о том, что мы сможем полностью возобновить промысел осетровых, я бы не стал. Но по отдельным видам, по которым мы ведём воспроизводство, к примеру по стерляди, вполне возможно, что в ближайшие два-три года будем обсуждать вопрос о том, что будем отходить от запрета", - сообщил И.Шестаков журналистам в понедельник в Москве.

Как отметил глава Росрыболовства, предварительные итоги изучения запасов говорят о том, что это возможно сделать.

В то же время он сообщил, что состояние запасов осетровых в Каспийском море в целом находится в депрессивном состоянии. "Мы постоянно собираем пятистороннюю комиссию со странами Каспийского бассейна. И у них ситуация такая же. В этом году запрет на коммерческий промысел продлён ещё на один год", - сказал он.

Как считает И.Шестаков, при возобновлении промысла очень важно решить вопросы регулирования и контроля за изъятием запасов осетровых.

Мораторий на промышленный вылов осетровых в Каспийском море действует с 2000 года.