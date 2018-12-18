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Регион 18.12.2018 13:56

Рухани поедет в Турцию по приглашению Эрдогана

Президент Ирана Хасан Рухани посетит в среду с официальным визитом Анкару, сообщило во вторник агентство ИРНА со ссылкой на пресс-службу иранского президента.

Визит состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и продлится два дня. Х.Рухани будут сопровождать высокопоставленные официальные лица Ирана. Президенты совместно проведут заседание верховного совета стратегических отношений. Ожидается, что два лидера подпишут соглашения в сфере экономики, политики и культуры, отмечает агентство.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]