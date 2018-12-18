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Бизнес и законодательство 18.12.2018 14:35

Производство цемента в Азербайджане в январе-ноябре увеличилось на 21%

В Азербайджане в январе-ноябре 2018 года произведено стройматериалов на сумму 578,2 млн манатов, что на 28,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 21,1% - до 3 млн 218,5 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 90,7% - до 1 млн 312,7 тыс. тонн.

Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 37,3% – до 30,384 тыс. тонн, асфальта – в 2 раза - до 270,7 тыс. тонн, строительного кирпича - на 7,4% - до 286,4 тыс. кубометров.

При этом, производство строительного гипса в январе-ноябре сократилось на 50,9% - до 40,8 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 29,8% - до 97,7 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 20,8% - до 73,3 тыс. тонн, строительной извести - на 1,1% - до 27,3 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЦЕМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВО, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]