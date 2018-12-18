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СНГ 18.12.2018 18:16

Праздничные площадки Москвы в новогодние каникулы готовы принять 10 млн человек

В рамках празднования Нового года и Рождества в Москве пройдет свыше 400 мероприятий, сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский на заседании президиума правительства города.

По его словам, праздничные мероприятия пройдут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях. По оценке чиновника, праздничные площадки в дни новогодних и рождественских каникул готовы принять около 10 млн человек.

Он отметил, что массовые гуляния пройдут в центре Москвы. В частности, как и в прошлом году, с 31 декабря по 2 января главной праздничной площадкой будет улица Тверская, которая станет пешеходной.

Новый год можно будет встретить более чем на 100 площадках.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]