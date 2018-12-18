Праздничные площадки Москвы в новогодние каникулы готовы принять 10 млн человек

В рамках празднования Нового года и Рождества в Москве пройдет свыше 400 мероприятий, сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский на заседании президиума правительства города.
По его словам, праздничные мероприятия пройдут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях. По оценке чиновника, праздничные площадки в дни новогодних и рождественских каникул готовы принять около 10 млн человек.
Он отметил, что массовые гуляния пройдут в центре Москвы. В частности, как и в прошлом году, с 31 декабря по 2 января главной праздничной площадкой будет улица Тверская, которая станет пешеходной.
Новый год можно будет встретить более чем на 100 площадках.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»