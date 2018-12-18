CBS лишила своего экс-директора Лесли Мунвза выходного пособия в $120 млн

Медиакомпания CBS Corp. объявила, что ее бывший главный исполнительный директор и председатель совета директоров Лесли Мунвз будет лишен выходного пособия в размере $120 млн.

Это решение было принято по итогам внутренней проверки, которая показала, что тот "неоднократно вступал в крайне неподобающие сексуальные отношения без согласия другой стороны как на рабочем месте, так и вне компании", писала ранее The New York Times.

Юристы, проводившие внутреннюю проверку, провели четыре беседы с Л.Мунвзом и заключили, что он "временами уклонялся от ответов и скрывал правду, а также намеренно лгал о своих противоправных сексуальных связях".

Соответственно, совет директоров CBS обосновал его отставку нарушением политики компании, нарушением условий его трудового соглашения и намеренным отказом от полного сотрудничества с лицами, осуществлявшими проверку. Как следствие, в выплате выходного пособия ему будет отказано.

Юристы Л.Мунвза утверждают, что решение совета директоров не имеет под собой оснований, что их клиент полностью сотрудничал со следствием и никогда не был вовлечен в сексуальные отношения против воли других лиц. Ожидается, что бывший глава CBS оспорит решение компании в суде.

Л.Мунвз ушел в отставку в сентябре в связи с обвинениями в непристойном поведении после того, как более десятка женщин обвинили его в таких действиях в период с 1980 по 2000 год. Также они заявили, что он угрожал тем, кто отвечал отказом на его приставания. Глава CBS признал связь с тремя из шести указанных женщин, однако сказал, что все происходило по обоюдному согласию и без каких-либо угроз.

68-летний Л.Мунвз проработал в CBS в общей сложности почти 24 года, из них последние 12 лет на посту CEO. Он считался одной из самых влиятельных персон в американском медиабизнесе.