В йеменской Ходейде вступил в силу режим перемирия

В йеменском портовом городе Ходейда вступил в силу режим перемирия между правительственными силами и повстанцами-хуситами, сообщает агентство Associated Press.
Официально режим перемирия должен был вступить в силу в ночь с понедельника на вторник, однако ночью перестрелки продолжались еще несколько часов. К утру вторника стрельба в городе утихла.
Соглашение о перемирии между конфликтующими сторонами в Йемене в Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции на прошлой неделе на переговорах между представителями хуситов и правительства Йемена под эгидой ООН.
Правительство страны призвало вооруженные силы прекратить боевые действия как в самом городе, так и в одноименной провинции.
Согласно условиям перемирия, контроль над городом, где ключевые позиции занимают хуситы, перейдет местной полиции и городским властям. Ни одной из сторон конфликта не разрешается вводить в город военные подкрепления.
Следить за соблюдением перемирия и отводом войск в регионе будет специальный комитет, который возглавят представители ООН.
Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, и - хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»