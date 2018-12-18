В йеменской Ходейде вступил в силу режим перемирия

В йеменском портовом городе Ходейда вступил в силу режим перемирия между правительственными силами и повстанцами-хуситами, сообщает агентство Associated Press.

Официально режим перемирия должен был вступить в силу в ночь с понедельника на вторник, однако ночью перестрелки продолжались еще несколько часов. К утру вторника стрельба в городе утихла.

Соглашение о перемирии между конфликтующими сторонами в Йемене в Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции на прошлой неделе на переговорах между представителями хуситов и правительства Йемена под эгидой ООН.

Правительство страны призвало вооруженные силы прекратить боевые действия как в самом городе, так и в одноименной провинции.

Согласно условиям перемирия, контроль над городом, где ключевые позиции занимают хуситы, перейдет местной полиции и городским властям. Ни одной из сторон конфликта не разрешается вводить в город военные подкрепления.

Следить за соблюдением перемирия и отводом войск в регионе будет специальный комитет, который возглавят представители ООН.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, и - хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.