Кемеровский артист умер в образе Деда Мороза на утреннике в детсаду

Заслуженный артист РФ Валерий Титенко скончался в Кемерово на утреннике в детсаду, когда играл Деда Мороза.

"Во время утренника в детском саду в Ленинском районе города Кемерово Деду Морозу стало плохо. Он пожаловался на боль в груди. Вызвали скорую помощь, но он скончался до ее приезда", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник, знакомый с ситуацией.

Он рассказал, что мужчине было 67 лет. Несколько лет подряд он участвовал в утренниках в костюме сказочного персонажа в детском саду "Тавосочка".

Другой знакомый с ситуацией источник сообщил, что скончавшийся мужчина - это родственник одного из воспитанников детсада, актер Музыкального театра имени А.Боброва Валерий Титенко.

Театр на своей странице в социальной сети опубликовал некролог, в котором говорится, что РФ В.Титенко скончался за две недели до своего дня рождения.

Он имел звание "Заслуженный артист РФ", был отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "Доблесть Кузбасса", медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" II степени.

Прощание с актером состоится 20 декабря.