Президент Азербайджана утвердил соглашение с Чили по устранению виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил азербайджано-чилийское межправительственное соглашение по устранению виз для лиц, обладающих дипломатическими и официальными/служебными паспортами.

Документ между Азербайджаном и Чили был подписан 13 сентября 2018 года в в Сантьяго.

Ф.Исазаде