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СНГ 19.12.2018 17:22

Около 400 детей погибли на пожарах в РФ в 2018г

Пожары в России в текущем году унесли жизни почти 400 детей, сообщили в МЧС РФ.

"В этом году, к сожалению, уже 386 (случаев) - это гибель несовершеннолетних на пожарах", - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС - главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев в среду на пресс-конференции.

По его словам, большинство из них погибли при пожарах в жилом секторе.

Основные причины гибели детей на пожарах: социальная среда, оставление детей одних, несоблюдение правил пожарной безопасности, добавил Р.Еникеев.

Последний случай гибели детей на пожаре произошел сегодня в Магадане. По информации СКР, утром 19 декабря в частном доме в Магадане произошел пожар, в результате которого погибли двое детей - двух и четырех лет. Их мама и еще один ребенок 11 месяцев доставлены в больницу.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЖАРЫ, ДЕТИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]