Король бельгийцев приступил к консультациям в связи с политическим кризисом

В связи с отставкой 18 декабря бельгийского федерального правительства Шарля Мишеля король Филипп проводит в среду консультации с руководителями политических партий.

В течение дня он будет принимать партийных лидеров, сообщают СМИ Бельгии.

Накануне король приостановил отставку премьер-министра до проведения политических консультаций. Его задача прояснить ситуацию к четвергу, когда состоится новое заседание Палаты представителей бельгийского парламента.

Как объясняют СМИ, дилемма в том, проводить ли досрочные выборы или поддерживать исполняющее обязанности "правительство текущих дел" до 26 мая 2019 года - плановой даты федеральных, региональных и европейских выборов.

Как отмечает газета "Суар", перспектива досрочных выборов представляется маловероятной, учитывая, что уверенно себя чувствует в предвыборной ситуации только националистический "Новый фламандский альянс", покинувший правящую коалицию и спровоцировавший правительственный кризис 9 декабря из-за участия Ш.Мишеля в международной конференции в Марракеше по миграционному пакту ООН.

Как сообщалось, подвергнутый мощной критике оппозиции в федеральном парламенте премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил депутатам во вторник вечером, что подаст королю бельгийцев Филиппу прошение об отставке.

"Я констатировал, что мой призыв не убедил. Я понял, что он не был услышан. Следовательно, я должен уважать и принять к сведению эту ситуацию. Я принял решение представить мою отставку и намерен немедленно отправиться к королю", - заявил глава бельгийского правительства в Палате представителей.