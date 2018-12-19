Саудовская Аравия уверена, что страны ОПЕК+ в апреле продлят сделку по снижению добычи нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уверен, что страны ОПЕК+ продлят сделку по сокращению добычи в апреле, передает слова министра агентство Bloomberg.

По его словам, сделка ОПЕК+ позволит достичь баланса на рынке нефти в 2019 году.

Министр также отметил, что в январе страны ОПЕК заявили о сокращении добычи нефти на 3%, в то время как в рамках сделки они обязались снижать добычу на 2,5%.

Сама же Саудовская Аравия снизит добычу в январе на 400 тыс. б/с - до 10,2 млн б/с. Это на 500 тыс. б/с меньше по сравнению с октябрем 2018 года, тогда как квота по сокращению Саудовской Аравии составляет около 270 тыс. б/с.

Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). Таким образом, доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.