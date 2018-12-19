Саудовская Аравия уверена, что страны ОПЕК+ в апреле продлят сделку по снижению добычи нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уверен, что страны ОПЕК+ продлят сделку по сокращению добычи в апреле, передает слова министра агентство Bloomberg.
По его словам, сделка ОПЕК+ позволит достичь баланса на рынке нефти в 2019 году.
Министр также отметил, что в январе страны ОПЕК заявили о сокращении добычи нефти на 3%, в то время как в рамках сделки они обязались снижать добычу на 2,5%.
Сама же Саудовская Аравия снизит добычу в январе на 400 тыс. б/с - до 10,2 млн б/с. Это на 500 тыс. б/с меньше по сравнению с октябрем 2018 года, тогда как квота по сокращению Саудовской Аравии составляет около 270 тыс. б/с.
Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). Таким образом, доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.
Президент Алиев принял в Баку врио губернатора Астраханской области
Азербайджан присоединился к Многостороннему соглашению о создании центра для стран, не имеющих выхода к морю
В Азербайджане до 2024г построят новую тюрьму в пос. Умбаку, пенитенциарные комплексы в Гяндже и Ленкорани
Турпоток в Азербайджан в январе-ноябре увеличился на 6,1%, из Азербайджана - на 18,5%
Баку и Астрахань рассматривают возможность возобновления прямого авиасообщения
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
Минобороны под новое место базирования Каспийской флотилии выделена акватория в Махачкале - распоряжение правительства РФ
СБ ООН пора задействовать все средства против "Хезболлы" - постпред США
Пентагон собирается полностью вывести войска из северо-восточной Сирии - СМИ
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В центре Баку открылся новый концептуальный магазин Bakcell
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»