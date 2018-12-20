В рамках проекта РИКЦ «Беседы об искусстве» в азербайджанском музее состоялась лекция «Исторические заметки к женскому портрету»

19 декабря 2018 года в Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» состоялась лекция «Исторические заметки к женскому портрету».

Рассказ заслуженного работника культуры Азербайджана Мехрибан Нуриевой был посвящен двум хранящимся в Национальном музее искусств Азербайджана женским портретам – работы Августа Каульбаха и Жана Жозефа Бенджамена-Констана. Лишь недавно специалистам удалось установить, что на обеих картинах портрет одной и той же женщины – великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой.

Участниками мероприятия стали студенты, любители искусства, соотечественники.