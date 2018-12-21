Председатель Генассамблеи ООН считает, что организация должна пройти глубокий процесс реформ - газета

ООН должна адаптироваться к новым вызовам и новому геополитическому ландшафту, вследствие этого организации необходимо пройти глубокий процесс реформ, заявила председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".
"Я считаю, что и система, и ООН должны адаптироваться к новым вызовам и новому геополитическому ландшафту. Именно поэтому ООН должна пройти глубокий процесс реформ. Одна из них, которую начал Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, должна стартовать в январе следующего года и основывается на трех столпах: реформа существующей архитектуры безопасности, административная реформа с целью сделать организацию менее бюрократичной и третий - реформа системы развития", - отметила М.Гарсес в беседе с изданием.
Она также заявила, что "вторым шагом будет реформирование Совета Безопасности".
"Третий шаг - активизация работы Генеральной Ассамблеи. Она должна стать нормативным органом, который имел бы более эффективные механизмы мониторинга за исполнением резолюций, поскольку повестка становится неуправляемой", - уточнила председатель Генассамблеи ООН.
"Генеральная Ассамблея выпускает около 600 резолюций в год. Однако среди них существуют частичные совпадения и повторения, поэтому нам необходимо заняться вопросами повышения эффективности работы Генеральной Ассамблеи", - добавила М.Гарсес.
Отвечая на вопрос, в чем, на ее взгляд, должна заключаться реформа Совета Безопасности, председатель Генассамблеи ООН заявила, что "у нас очень много позиций касательно реформы СБ ООН".
"Моя роль в качестве председателя ГА - поддерживать страны-члены ООН в формировании Совета Безопасности, который лучше отражал бы существующую реальность", - пояснила М.Гарсес.
При этом она подчеркнула, что еще более важно усовершенствовать рабочие методы Совета Безопасности ООН.
"И мы сейчас находимся в процессе реформирования. Конечно, этот вопрос является, пожалуй, одним из наиболее спорных моментов в рамках ООН. Но я позабочусь о том, чтобы мы достигли прогресса на этом направлении", - сказала председатель Генассамблеи ООН.
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