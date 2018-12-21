Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9355 RUR   0.0253 GBR   2.1474 TRY   0.3196

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Дек 24 Дек 10°

Дальнее зарубежье 21.12.2018 09:13

Министр обороны США назвал причиной своего ухода с поста разные взгляды с Трампом

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что уходит в отставку из-за разных взглядов с президентом США Дональдом Трампом.

В своем письме об отставке, опубликованном "Хиллс", министр обороны США отметил, что верит " в силу нашей уникальной и всеохватывающей системе альянсов".

"В то время как США остаются незаменимой нацией в свободном мире, мы не можем защищать наши интересы и эффективно выполнять свою роль, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к этим союзникам", - написал он.

Министр обороны США также раскритиковал Россию и Китай, которые, по его мнению, хотят "сформировать мир согласно их авторитарным моделям".

В связи с этим, считает он, США должны использовать "все инструменты американской силы для обеспечения общей обороны".

"Поскольку у вас (Д.Трампа - ИФ) есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше согласуются с Вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что для меня правильно уйти с моей позиции", - заключил Дж.Мэттис.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter о том, что министр обороны США генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля.

"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны", - написал президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МЭТТИС, ПИСЬМО


Похожие новости


Шеф Пентагона призвал стороны конфликта в Йемене сесть за стол переговоров В США все еще ищут дипломатические решения по ДРСМД - глава Пентагона США рассматривают дипломатические и военные варианты ответных действий на нарушение Россией ДРСМД - Мэттис Мэттис назвал книгу о президентстве Трампа "продуктом богатого воображения" Глава Минобороны США с 12 августа совершит турне по странам Латинской Америки - Пентагон Мэттис подтвердил союзнические обязательства США по отношению к Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]