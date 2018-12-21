Министр обороны США назвал причиной своего ухода с поста разные взгляды с Трампом

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что уходит в отставку из-за разных взглядов с президентом США Дональдом Трампом.
В своем письме об отставке, опубликованном "Хиллс", министр обороны США отметил, что верит " в силу нашей уникальной и всеохватывающей системе альянсов".
"В то время как США остаются незаменимой нацией в свободном мире, мы не можем защищать наши интересы и эффективно выполнять свою роль, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к этим союзникам", - написал он.
Министр обороны США также раскритиковал Россию и Китай, которые, по его мнению, хотят "сформировать мир согласно их авторитарным моделям".
В связи с этим, считает он, США должны использовать "все инструменты американской силы для обеспечения общей обороны".
"Поскольку у вас (Д.Трампа - ИФ) есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше согласуются с Вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что для меня правильно уйти с моей позиции", - заключил Дж.Мэттис.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter о том, что министр обороны США генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля.
"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны", - написал президент США.
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