В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими, есть задержанные

Между протестующими из-за заседания совета министров Испании в Барселоне и полицией произошли столкновения, сообщают западные СМИ.
Так, в одном из районов города протестующие стали бросать в полицейских различные предметы, после чего стражи порядка начали разгон демонстрантов, сообщает газета "Паис".
Местная полиция сообщает, что в ходе протестов были задержаны семь человек. Полиция поясняет, что причиной задержаний стали стычки демонстрантов с полицией.
Одновременно в городе проходят и мирные акции протеста, так тысячи человек протестуют вблизи Французского вокзала в Барселоне, отмечает газета.
Демонстранты в Барселоне, выступающие за независимость Каталонии, заблокировали десятки автомобильных дорог. Полиции, отмечает газета, уже удалось освободить часть дорог для движения автотранспорта.
Сообщается, что сторонники независимости Каталонии протестуют против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.
Безопасность в Каталонии усилена. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам.
Ранее П.Санчес договорился с главой кабинета министров Каталонии Кимом Торрой о совместной работе с целью поиска решения политическому кризису, длящемуся после проведения в прошлом году референдума о независимости Каталонии от Испании. Их вторая встреча состоялась накануне.
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