Стрельба в центре Вены привела к гибели одного человека

Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в центральной части Вены, сообщает в пятницу немецкая газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

Ранее сообщалось о двух пострадавших, однако один из них скончался. Второй пострадавший получил серьезные ранения и был направлен в больницу.

Как сообщалось, неизвестный открыл огонь близ ресторана "Фиглмюллер" в центре Вены.

Место происшествия оцеплено, операция по поиску подозреваемого продолжается. В Twitter местной полиции сообщается, что угрозы для местных жителей в настоящий момент нет.