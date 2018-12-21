Грузинские коммунисты требуют вернуть памятник Сталину в центр Гори

Несколько десятков представителей грузинской Коммунистической партии и общественного движения "Сталинист" в пятницу по случаю 139-летия со дня рождения Иосифа Сталина провели в его родном Гори акцию с требованием вернуть памятник "вождю народов" в центр города, где он находился до 2010 года.

Как заявили участники акции журналистам, в будущем году исполнится 140 лет со дня рождения И.Сталина, поэтому они требуют от властей до этой даты вернуть памятник на место. В противном случае, заявляют они, им придется самовольно его установить.

К центру города участники акции прошли шествием от дома-музея И.Сталина. В руках участники шествия несли красные знамена и портреты "вождя".

По словам организаторов акции, в этом году в Гори по случаю дня рождения И.Сталина прибыла делегация Коммунистической партии Индии, представители которой приняли участие в шествии.

Согласно официальной биографии И.Сталина датой его рождения является 21 декабря 1879 года. Между тем, неофициальной датой рождения Сталина принято считать 18 декабря 1878 года.

Памятник И.Сталину до октября 2010 года находился на центральной площади Гори. Шестиметровый монумент был установлен в 1952 году еще при жизни И.Сталина.

Памятник был демонтирован во время президентства Михаила Саакашвили. Демонтаж проводился ночью во избежание протестов со стороны местного населения, так как многие жители Гори были категорически против этого решения.