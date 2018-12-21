Грузинские коммунисты требуют вернуть памятник Сталину в центр Гори

Несколько десятков представителей грузинской Коммунистической партии и общественного движения "Сталинист" в пятницу по случаю 139-летия со дня рождения Иосифа Сталина провели в его родном Гори акцию с требованием вернуть памятник "вождю народов" в центр города, где он находился до 2010 года.
Как заявили участники акции журналистам, в будущем году исполнится 140 лет со дня рождения И.Сталина, поэтому они требуют от властей до этой даты вернуть памятник на место. В противном случае, заявляют они, им придется самовольно его установить.
К центру города участники акции прошли шествием от дома-музея И.Сталина. В руках участники шествия несли красные знамена и портреты "вождя".
По словам организаторов акции, в этом году в Гори по случаю дня рождения И.Сталина прибыла делегация Коммунистической партии Индии, представители которой приняли участие в шествии.
Согласно официальной биографии И.Сталина датой его рождения является 21 декабря 1879 года. Между тем, неофициальной датой рождения Сталина принято считать 18 декабря 1878 года.
Памятник И.Сталину до октября 2010 года находился на центральной площади Гори. Шестиметровый монумент был установлен в 1952 году еще при жизни И.Сталина.
Памятник был демонтирован во время президентства Михаила Саакашвили. Демонтаж проводился ночью во избежание протестов со стороны местного населения, так как многие жители Гори были категорически против этого решения.
Путин и Медведев поздравили Алиева с 57-летием
Президент Алиев назначил председателей ряда судов Азербайджана
Лидеры Узбекистана и Азербайджана обменяются визитами высокого уровня для расширения сотрудничества – Мирзиеев
В Азербайджане утвержден порядок пользования "зеленым коридором"
WTI перешла к росту, но завершает неделю рекордным снижением цены за 4 года
Президент Алиев утвердил новые ставки соцстрахования для работающих не по найму
Иностранные граждане смогут дольше оставаться на территории Азербайджана без регистрации
Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2019г
НС определит стратегию и приоритеты агентства DOST – министр труда
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»