Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил порядок получения, приостановления, ликвидации и восстановления права пользования пропускной системой "зеленый коридор" участниками внешней торговли

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, Государственному таможенному комитету страны поручено подготовить соответствующие механизмы, обеспечивающие оперативное решение вытекающих из указа вопросов, и начать их применение с 1 февраля 2019 года.

А.Мамедов