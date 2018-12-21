Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил порядок получения, приостановления, ликвидации и восстановления права пользования пропускной системой "зеленый коридор" участниками внешней торговли
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, Государственному таможенному комитету страны поручено подготовить соответствующие механизмы, обеспечивающие оперативное решение вытекающих из указа вопросов, и начать их применение с 1 февраля 2019 года.
А.Мамедов
Путин и Медведев поздравили Алиева с 57-летием
Президент Алиев назначил председателей ряда судов Азербайджана
Лидеры Узбекистана и Азербайджана обменяются визитами высокого уровня для расширения сотрудничества – Мирзиеев
Иностранные граждане смогут дольше оставаться на территории Азербайджана без регистрации
Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2019г
НС определит стратегию и приоритеты агентства DOST – министр труда
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Работа лондонского аэропорта Гэтвик возобновлена
Трамп считает себя самым жестким по отношению к России и Китаю президентом США
Песков опроверг связь решения США об уходе из Сирии с договоренностями Москвы и Дамаска по Ирану и "Хезболле"
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»