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Бизнес и законодательство 21.12.2018 20:37

В Азербайджане утвержден порядок пользования "зеленым коридором"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил порядок получения, приостановления, ликвидации и восстановления права пользования пропускной системой "зеленый коридор" участниками внешней торговли

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, Государственному таможенному комитету страны поручено подготовить соответствующие механизмы, обеспечивающие оперативное решение вытекающих из указа вопросов, и начать их применение с 1 февраля 2019 года.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТАМОЖНЯ, КОРИДОР, ПОРЯДОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]