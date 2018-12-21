Президент Азербайджана утвердил бюджеты ГФСЗ и Фонда страхования безработных на 2019г

резидент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил бездефицитные бюджеты Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) и Фонда страхования безработных (ФСБ) на 2019 год.
Бюджеты ГФСЗ и ФСБ опубликованы на сайте главы государства.
Доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2019 год утверждены на уровне 3 млрд 928 млн 104 тыс. манатов, что на 9,8% больше показателей на 2018 год.
В структуре доходов фонда в 2019 году 1 млрд 502,732 млн манатов (рост на 15,6% по сравнению с 2018 годом) будет сформировано за счет трансфертов из госбюджета.
Кроме этого, отчисления в ГФСЗ по обязательному социальному страхованию прогнозируются на уровне 2 млрд 419,371 млн манатов или 61,6% всех доходов. В том числе поступления по обязательному страхованию работников бюджетных организаций прогнозируются на уровне 811,687 млн манатов, от частного сектора - 1 млрд 497 млн манатов.
Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам.
В структуре расходов в следующем году на выплаты населению планируется направить 3 млрд 834,944 млн манатов. В том числе, на выплату пенсий будет направлено 3 млрд 743 млн манатов, на выплату пособий - 91,944 млн манатов.
Расходы на банковское обслуживание в связи с выдачей пенсий и пособий прогнозируются 22,5 млн манатов, на содержание аппарата фонда - 49 млн манатов, остальное - прочие расходы.
Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы в 2019 году составят 83,421 млн манатов.
Доходы фонда будут формировать за счет следующих источников: поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы за работников бюджетных организаций - 13,06 млн манатов, поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы, удерживаемых с работников бюджетных организаций - 13,06 млн. манатов, работников в частном секторе - 57,3 млн. манатов, остальное - прочих источников.
Расходы Фонда в 2019 году будут по следующим направлениям: страховые выплаты по безработице - 11 млн. манатов, организация профессиональной подготовки и дополнительное образование - 1,8 млн. манатов, организация трудовых бирж и ярмарок - 150 тыс. манатов, организация оплачиваемых общественных работ - 1,9 млн. манатов.
Кроме этого, расходы на организацию мероприятий по самозанятости в следующем году составят 42,041 млн манатов, на совместное финансирование части заработных плат страхуемых лиц на определенное время (от 3 до 12 месяцев) - 5 млн манатов, расходы на содержание органов занятости - 19,26 млн. манатов.
А.Мамедов
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