Глава нацразведки США заявил о попытках России, Китая и Ирана повлиять на промежуточные выборы

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимали попытки вмешательства в промежуточные выборы в конгресс в прошлом месяце, передает издание The Hill.
При этом, согласно заявлению главы нацразведки США, подобные попытки не повлияли на ход голосования и результаты подсчета голосов.
В сентябре президент США Дональд Трамп постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству. Согласно постановлению, разведка в течение 45 дней после проведения выборов должна будет подготовить отчет о том, были ли выявлены признаки иностранного вмешательства. Данный отчет будет направлен в минюст США, а также департамент нацбезопасности, которые также в 45-дневный срок будут определять необходимость введения санкций.
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