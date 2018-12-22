МГ ОБСЕ поддерживает инициативу президента Алиева об обмене пленными между Баку и Ереваном – АП Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ поддерживают предложение президента Ильхама Алиева об обмене между Азербайджаном и Арменией пленными и заложниками по принципу «всех на всех», отмечает завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Президент Ильхам Алиев держит в центре своего внимания вопрос освобождения и возвращения на Родину наших соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева и регулярно обсуждает этот вопрос с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, личным представителем действующего председателя ОБСЕ и другими официальными делегациями», - отмечается в комментариях Х.Гаджиева по итогам 2018 года.

По его словам, международное сообщество высоко оценивает миротворческую позицию президента И.Алиева в вопросе взаимного обмена пленными и заложниками между Баку и Ереваном.

«Все международное сообщество, в том числе сопредседатели Минской группы ОБСЕ, поддерживают носящее гуманистский характер и основывающееся на принцип «всех на всех» предложение главы нашего государства о взаимном обмене задержанными лицами между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Как отметил завотделом АП Азербайджана, 2018 год запомнился падением в Армении режима военной хунты, возглавляемой Сержем Саргсяном.

«Проводимая под руководством президента Ильхама Алиева политика Азербайджана, блокада Армении стали важными факторами, ставшими условием стирания режима Сержа Саргсяна с исторической сцены. Азербайджан в лице президента Ильхама Алиева продемонстрировал стратегическую сдержанность и высокую политическую культуру по отношению к происходящему в Армении политическому кризису», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, новое политическое руководство Армении попыталось изменить формат переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и выступить с политическими претензиями.

«Во время состоявшейся в рамках прошедшего в Душанбе саммита СНГ между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном беседы еще раз было подтверждено, что переговоры должны вестись и будут продолжены между Арменией и Азербайджаном, являющимися сторонами конфликта», - подчеркнул завотделом АП Азербайджана.

Следующий разговор между И.Алиевым и Н.Пашиняном состоялся на неофициальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

«Принятое в Милане на заседании Совета министров ОБСЕ сопредседателями Минской группы и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении совместное заявление, вновь подтвердившее необходимость продолжения переговоров на основе существующего формата, демонстрирует победу проводимой президентом Ильхамом Алиевым дипломатии. В этом смысле демонстрируемая Ильхамом Алиевым конструктивная политика и занимаемая позиция по разрешению конфликта путем ведения субстантивных переговоров поддерживается международным сообществом, и эта поддержка открыто отражается в общественных заявлениях и на проводимых встречах», - отметил Х.Гаджиев.

Ранее осведомленный источник сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех».

В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.

А.Багдасарян был задержан военнослужащими азербайджанской армии в декабре 2014 года во время диверсионной вылазки, позднее решением суда приговорен к 15 года лишения свободы.

К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана. Следствие направило его дело в соответствующую судебную инстанцию.

З.Карапетян задержан в июне 2017 года. Армянская сторона утверждает, что это гражданское лицо. Азербайджан ведет соответствующее работы по установлению его статуса.

«Несмотря на то, что в отношении двух находящихся в Азербайджане граждан Армении избрана мера пресечения арест, мы можем освободить их из-под стражи с условием обмена на наших граждан, находящихся в заложниках у армянской стороны»,- сказал собеседник агентства.

В Армении в настоящее время находятся трое азербайджанцев. В частности, гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Кроме этого, у армянской стороны находится еще одно гражданское лицо – Эльнур Гусейнзаде.

Р.Бабаев