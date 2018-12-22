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Регион 22.12.2018 20:18

Иран проводит учения вблизи Ормузского пролива - СМИ

Иранский Корпус Стражей исламской революции проводит учения вблизи Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти, сообщают в субботу западные СМИ.

Отмечается, что в учениях близ острова Кешм задействованы вертолеты и беспилотники. Учения носят название "Великий пророк" и проводятся ежегодно.

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Джон Стеннис", накануне вечером, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

Это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США в мае 2018 года из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.

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Тэги: ИРАН, ПРОЛИВ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]