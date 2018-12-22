Иран проводит учения вблизи Ормузского пролива - СМИ

Иранский Корпус Стражей исламской революции проводит учения вблизи Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти, сообщают в субботу западные СМИ.
Отмечается, что в учениях близ острова Кешм задействованы вертолеты и беспилотники. Учения носят название "Великий пророк" и проводятся ежегодно.
Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Джон Стеннис", накануне вечером, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.
Это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США в мае 2018 года из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.
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