Эрдоган лично пообещал Трампу, что Турция завершит уничтожение ИГ - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично заверил президента США Дональда Трампа, что турецкие военные завершат уничтожение террористической группировки ИГ после вывода американских войск с сирийской территории, сообщает телеканал NBC News.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома пояснил, что обещание было дано во время телефонного разговора. "Как ваш друг я обещаю, что это (ликвидация ИГ - ИФ) будет сделано", - приводит собеседник телеканала слова турецкого президента.

Другой источник в американской администрации подтвердил NBC News, что Р.Т.Эрдоган действительно пообещал, что Турция справится с террористами ИГ, остающимися на севере Сирии, однако для этого Анкаре необходимо получить возможность беспрепятственно проводить военные операции в данном регионе.

Согласно некоторым оценкам, в настоящее время в Ираке и Сирии остаются около 30 тыс. боевиков ИГ.

Ранее на этой неделе Д.Трамп объявил о решении вывести военнослужащих США из Сирии. Он заверил, что другие страны смогут самостоятельно уничтожить остающихся террористов в Сирии.