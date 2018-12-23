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Регион 23.12.2018 13:41

Эрдоган лично пообещал Трампу, что Турция завершит уничтожение ИГ - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично заверил президента США Дональда Трампа, что турецкие военные завершат уничтожение террористической группировки ИГ после вывода американских войск с сирийской территории, сообщает телеканал NBC News.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома пояснил, что обещание было дано во время телефонного разговора. "Как ваш друг я обещаю, что это (ликвидация ИГ - ИФ) будет сделано", - приводит собеседник телеканала слова турецкого президента.

Другой источник в американской администрации подтвердил NBC News, что Р.Т.Эрдоган действительно пообещал, что Турция справится с террористами ИГ, остающимися на севере Сирии, однако для этого Анкаре необходимо получить возможность беспрепятственно проводить военные операции в данном регионе.

Согласно некоторым оценкам, в настоящее время в Ираке и Сирии остаются около 30 тыс. боевиков ИГ.

Ранее на этой неделе Д.Трамп объявил о решении вывести военнослужащих США из Сирии. Он заверил, что другие страны смогут самостоятельно уничтожить остающихся террористов в Сирии.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]