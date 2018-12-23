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СНГ 23.12.2018 19:13

Глава российского города Клинцы может лишиться поста из-за поездки дочери в Турцию на деньги благотворителей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассмотрит вопрос о целесообразности нахождения в должности главы администрации города Клинцы Олега Шкуратова в связи с поездкой его ребенка в Турцию по линии благотворительного фонда.

"Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя - свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы (города - ИФ)", - сказал А.Богомаз радиостанции "Говорит Москва" в воскресенье.

По его словам, в Турцию изначально приглашались 50 человек - активисты молодежных движений и волонтеры. "Да, 10 человек (из этих 50 - ИФ) - это дети чиновников, но чиновников невысокого ранга. Это люди, которые работают в администрации, в сфере защиты населения, работают в отделе образования, простые специалисты, работают в полиции", - добавил он.

Поездка была организована фондом имени трагически погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Между тем О.Шкуратов считает, что никаких нарушений и превышения должностных полномочий в его действиях нет. "Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. Семь тысяч детей в городе. Из них поехало 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было", - подчеркнул он.

Ранее в воскресенье в "Единой России" потребовали разобраться с поездкой детей чиновников из Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда. Как отметили в пресс-службе партии, группа детей в марте 2018 года посетила турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени А.Карлова.

Изначально планировалось, что в Турцию поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, однако затем отдел образования города Клинцы решил изменить состав участников и отправить тех, "кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". "По странному стечению обстоятельств среди победителей оказались дети чиновников", - отметили в "Единой России".

Радиостанция "Говорит Москва" приводит данные прокурорской проверки, которая установила, что информация о поездке не была доведена до жителей города. "Правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу, администрацией не принимались. По вышеуказанным причинам должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюдён принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению", - говорится в ответе прокуратуры, на который ссылается радиостанция.

Благотворительный фонд имени А.Карлова был основан в ноябре 2017 года по инициативе группы российских и турецких дипломатов, предпринимателей, общественных деятелей, а также друзей погибшего посла. Фонд занимается, в том числе, развитием культурного и научного сотрудничества.

А.Карлов родился в Москве, но в детстве часто бывал в Клинцах, где жили его бабушка и дедушка, сообщается на сайте города Клинцы. Погиб дипломат 19 декабря 2016 года в Анкере в результате нападения террориста.

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Тэги: РОССИЯ, БРЯНСК, ЧИНОВНИКИ, ГУБЕРНАТОР


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