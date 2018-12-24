Пресс-релиз

26 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится традиционная новогодняя встреча с педагогами азербайджанских общеобразовательных учреждений, преподающими русский язык и на русском языке.

Во встрече примут участие представители Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерства образования Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, руководители бакинских вузов.

Начало – в 17:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов