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Дальнее зарубежье 24.12.2018 11:42

Китай выпустил новое предупреждение для своих граждан об опасности поездок в Швецию

Второе за последние три месяца предупреждение о рисках посещения Швеции для граждан КНР опубликовало МИД Китая и посольство страны в Швеции.

Первое предупреждение об опасности поездок в Швецию МИД КНР опубликовало 23 сентября. Однако 22 декабря срок действия предостережения истек, поэтому оно было продлено до 22 марта в связи с "ситуацией с безопасностью в Швеции".

В последнем туристическом бюллетене, опубликованном посольством Китая в Стокгольме и Министерством иностранных дел, говорится, что за последние три месяца произошло более 40 инцидентов, включая кражи и грабежи, с участием китайских туристов.

Отмечается, что шведская полиция не предоставила Китаю никакой информации о ходе расследования этих случаев.

Отношения между КНР и Швецией ухудшились после того, как 2 сентября трое китайских туристов были вывезены полицией из шведской гостиницы.

Они прибыли ночью, за день до их бронирования, и отказались покидать отель. Позже трио обвинило гостиницу и полицию в жестоком обращении. Туристов поддержало правительство в Пекине и посол Китая в Швеции, который потребовал извинений.

В свою очередь, китайские пользователи в интернете призывали сограждан бойкотировать шведские бренды такие как Ikea и H&M, а также саму Швецию.

Ранее отношения между двумя странами уже были подорваны визитом в Швецию Далай-ламы, а также задержанием Пекином книготорговца из Гонконга Гуй Миньхая, который является гражданином Швеции.

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Тэги: КИТАЙ, ШВЕЦИЯ, ТУРИСТЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]